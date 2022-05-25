Isparta Valiliği’nde düzenlenen toplantıya tüm ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve ilgili kamu kurumu temsilcileri katıldı.KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi) kapsamında Isparta il genelinde 2022 yılı için içme suyu, köy yolları ve kanalizasyon çalışmalarından oluşan toplam 64 proje gerçekleştirilecek. Bu projeler için ise 22 Milyon TL ödenek ayrıldı.