Isparta’nın Unutulan Yöresel Lezzetleri Gastronomi Turizmine Kazandırılıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şirvan Şen Demir tarafından “Isparta’nın Unutulan Yöresel Lezzetlerinin Gastronomi Turizmine Kazandırılması” projesine ilişkin sunum gerçekleştirildi.İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen sunuma katılan Vali Aydın Baruş, Turizm İşletmesi Bölümü konuk aşçıları tarafından hazırlanan ve öğrenciler tarafından sunulan Zerde Aşı, Banak, Gül Dalında Isparta Şiş, Güllaç, Mısır Çorbası ve Samsa’nın tadına baktı. Isparta’nın çok lezzetli ve zengin bir mutfağa sahip olduğunu bu projeyle görmüş olduğunu söyleyen Vali Baruş projede emeği geçenlere teşekkür etti.Vali Baruş ardından konuk aşçılara teşekkür belgesi takdim etti.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyeleri ve lisansüstü öğrencileri tarafından yürütülen proje kapsamında yöreye ait yemekler kayıt altına alınarak gastronomi turizmine kazandırılacak. Isparta merkez ve 11 ilçede tamamlanan alan çalışmaları 1 ilçede ise devam ediyor.