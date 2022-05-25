TRAFİK KAZASI: 1
Park Halindeki Otomobile Çarptı
Davraz mahallesinde seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı.Kazada sürücü yaralandı.
Kaza bugün sabah saatlerinde Davraz mahallesi 142 cadde üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 32 DD 835 plakalı otomobil sürücüsü S.Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 32 ABM 326 plakalı otomobile çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü S.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Isparta Şehir Hastahanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Park Halindeki Otomobile Çarptı
Davraz mahallesinde seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı.Kazada sürücü yaralandı.
Kaza bugün sabah saatlerinde Davraz mahallesi 142 cadde üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 32 DD 835 plakalı otomobil sürücüsü S.Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 32 ABM 326 plakalı otomobile çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü S.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Isparta Şehir Hastahanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TRAFİK KAZASI 2:
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.
Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza Isparta-Gönen Karayolu Göltaş rampasında meydana geldi. Güler Cantürk'ün kullandığı 06 FB 8380 plakalı otomobil Isparta istikametine seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıktıktan sonra şarampole uçtu.
Kazada yan yatan otomobilin içinde sıkışan sürücü Cantürk, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.