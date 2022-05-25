TRAFİK KAZASI: 1

Park Halindeki Otomobile Çarptı

Davraz mahallesinde seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı.Kazada sürücü yaralandı.



Kaza bugün sabah saatlerinde Davraz mahallesi 142 cadde üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 32 DD 835 plakalı otomobil sürücüsü S.Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 32 ABM 326 plakalı otomobile çarptı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü S.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Isparta Şehir Hastahanesine götürüldü.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.











