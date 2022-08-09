İlk olarak Şehit Enes Özgül Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Çocuk Evleri’ni ziyaret eden Vali Baruş, İl Müdürü Yakup Kütük ve ev sorumlularından yürütülen faaliyetlerle ilgil bilgi aldı. Vali Baruş çocuk evlerinde ikamet eden çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.Ardından Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü’nü geçen Vali Baruş burada özel eğitim alan gençlerle bir araya gelerek müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.Son olarak Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı Aktif Yaşam Merkezi Birimi’ni ziyaret eden Vali Baruş burada hobi çalışmalarına devam eden büyüklerimzle sohbet ederek bocce oynadı.