ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





01-31/07/2022 tarihleri arasında İlimizin değişik noktalarında Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince yapılan şok uygulamalarda;

6451 şahıs sorgulanarak değişik suçlardan aranma kaydı olan 18 aranan şahsın yakalanması yapılarak adli birimlere sevk edilmiştir.

Yakalanan şahıslardan, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs bulunmaktadır.

Ekiplerimizin gittiği ihbarlarda ve yapılan şok uygulamalar sonucunda da 3 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet av fişeği, 11 adet kesici ve delici alet, 4 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, 0,1 gr esrar, 9,5 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.

Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.



