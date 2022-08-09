Şehadetinin 6. yıl dönümünde Şehit Yunus Emre için Garnizon Şehitliği’nde kabri başında Mevlid-i Şerif düzenlendi. Programa başta şehidimizin ailesi olmak üzere Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.Kur’an-ı Kerim tilaveti sunulan ve dualar edilen programda Vali Baruş şehidimizin ailesine taziye dileklerimi yineleyerek şehidimizin kabri başında dua etti.