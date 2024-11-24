Vali Abdullah Erin’in 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde, nesillerin toplumsal hayata hazırlanmasında ve ülkenin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında eğitim çok önemli bir role sahiptir. Milletimizin geleceği olan nesillerimizi eğiten, yetiştiren değerli öğretmenlerimiz kutsal bir görev icra ediyorlar.

Eğitimin temel gayesi; taze dimağları, evrensel değerlerin ışığında üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur.

Eğitimin mimarı da öğretmendir. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız, eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer ile kaimdir.

Gelecek nesillerin yetişmesinde, olgunlaşmasında, bilgi ve fikir sahibi olmalarında hayati bir rolü olan öğretmenlerimizin, aziz milletimizin varlığı açısından taşıdığı önem hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Kıymetli öğretmenlerimiz; sahip oldukları ilmi ve irfanı, cömertçe ve fedakârlıkla öğrencilerine aktarmaları, geleceğimizin inşa edilmesi açısından toplumumuzun vazgeçilmez mihenk taşlarıdır.

Büyük bir medeniyet birikimine sahip milletimizin sahip olduğu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında ve çocuklarımızın değişen dünya koşullarına hazırlanmasında eşsiz bir role sahip olan öğretmenlerimiz dün olduğu gibi gelecekte de ülkemizdeki değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru ilerlemenin baş aktörleri olacaktır. Bu nedenle, ülkemizi her alanda dünyanın en ileri ve müreffeh ülkelerinden biri haline getirmek yolunda öğretmenlerimizin gösterdiği gayret ve fedakârlık çok kıymetlidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözü, öğretmenlerimizin değerini açıkça ortaya koymaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

