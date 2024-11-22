Isparta’da 14 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan H.G. isimli şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Kasten yaralama suçundan hükümlü olan H.G.’nin saklandığı adres tespit edilerek operasyon sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, suçların önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması adına kesintisiz çalışmalarına devam etmektedir. Halkın güvenliği için yapılan bu çalışmalar kamuoyuna saygıyla duyurulmuştur.



