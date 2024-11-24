Ahmet’in Yeri Fatih Şubesi’nden Öğretmenler Günü’ne Özel Kampanya!

Öğretmenler Günü’ne özel Ahmet’in Fatih Şubesi, değerli öğretmenlerimizi unutmadı! 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, tüm dürüm ve ekmek arası lezzetlerde "1 Alana 1 Bedava" fırsatı sunuluyor. Bu özel kampanya, yalnızca Fatih Şubesi’nde ve 24 Kasım günü geçerli. Toptancılar Sitesi’nde, Gülcü Baba’nın hemen yanı başında bulunan Ahmet’in Fatih Şubesi, tüm öğretmenlerimize teşekkür etmek için kapılarını sonuna kadar açıyor.

Kampanya Bilgileri:

Adres: Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta

Telefon: 0 246 228 06 00 – 0531 270 09 81

Hizmet Saatleri: 17:00 - 03:00

Bu anlamlı günde öğretmenlerimize bir lezzet ziyafeti sunmak için Ahmet’in Fatih Şubesi’ne bekliyoruz. Siz de sevdiklerinizle birlikte 24 Kasım’da lezzet dolu bir akşam yaşayın!



