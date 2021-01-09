Son dakika: 8 Ocak koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.
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