Isparta'da Akıncılar Teknik Servis en son teknik alt yapı ile size hızlı ve güvenli cep telefonu tamiri hizmeti sunar.

iphone X, Xs, Xs max, 8, 8 Plus, 11, 11 pro, 11 pro max, 12, 12 pro max arka cam, kapak, ekran ve dokunmatik degişimi hakkında henüz karar veremediyseniz işte sizlere harika bir teknik servis. Tüm akıllı üst model telefon modelleri tamirinde, ekran değişiminde 1999 yılından bu güne hizmet veren Akıncılar Teknik Servise uğrayın!



Teknisyenler, Apple iphone, Samsung, Huawei, Oppo, HTC, OnePlus, Xiaomi gibi cep telefonu onarımları konusunda kapsamlı bir tecrübeye ve üst düzey tamir ekipmanlarına sahiptir.



Lazer ile söküm yapıldığında kasa ve çevresi zarar görmez, kamera odaklama sorunu yaşanmaz. Profesyonel Lazer ile arka cam, kapak, ekran ve dokunmatik değişimi Isparta'da Akıncılar Elektornik'te...



İyi bir seçim yaptınız doğru telefon tamiri için doğru teknik servise geldiniz.

Adres: Belediye işhanı kat: 1 No:182 ISPARTA

Telefon: 0246 218 76 77





