Demokrasinin en önemli yapı unsurları arasında yer alan güçlü bir basın ve gazetecilik, demokrasilerin temel bileşenlerinden; yasama, yürütme, yargı ile birlikte dördüncü kuvvet olarak, toplumsal yaşamın temel teminatları arasında yer almaktadır.İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek adına toplumun talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar.Halkın barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenen basın çalışanları, bu görevlerini farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla yerine getirmektedirler. Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla, İlimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de büyük ölçüde katkı sunmaktadır.Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını ve karantina tedbirleri sırasında uygulanan kısıtlamalara rağmen böylesine riskli bir dönemde görevlerini yapmak için üstün gayret sarf eden tüm basın mensuplarımızı takdir etmemek mümkün değildir.Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın bir milletin müşterek sesidir” ilkesinden hareketle, basın ahlak esasları çerçevesinde çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir kez daha içtenlikle kutluyor, ebediyete irtihal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum.