Isparta Belediyesi bir yandan yeni bulvarlar açıyor, diğer taraftan da şehirdeki mahallelerde tek tek tarama yaparak, eskiyen asfaltları kaldırarak, yeniliyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarına mahallelerde de devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, sokaklardaki eskimiş asfaltları da yeniliyor.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce son olarak da Mehmet Tönge Mahallesinde asfalt yenileme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda 25 yıl önce dökülen ve yıpranan asfaltlar freze ile kaldırılıyor ve yenileniyor.Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay da, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.Mehmet Tönge Mahallesinin uzun yıllardır beklediği hizmetlere Başkan Şükrü Başdeğirmen ile birlikte kavuştuğunu söyleyen Muhtar Osman Kınay, “Başkanımıza mahallemizin sorunlarını aktardık. Mahallemizin altyapı sorunlarının bir kısmı tamamlandı, önümüzdeki günlerde de bitirildiği zaman da asfaltı yapılacak” dedi.Mahallelerinde 45 sokak olduğunu belirten Kınay, doğalgaz hat döşemeleri sonrasında tamirat yapıldığını ancak sağlıklı olmadığını dile getirerek, “Mahallemizde şimdi asfalt kaplama çalışmaları yapılıyor. İlk etapta 5 sokağımızda yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Planlamalar kapsamında önümüzdeki günlerde diğer sokaklarımızın da asfaltları yapılacak. Şükrü Başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte mahallemizin hizmetleri daha güzel daha iyi bir şekilde yapılmaya başladı. Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz fevkalade çalışmakta, mahallemizin hizmetlerini devam ettiriyorlar. Bundan dolayı başta Şükrü Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.