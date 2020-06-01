Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde Yangınla Mücadeleye Yönelik Eğitim ve Tatbikatlar Yapıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz bağlı birimlerinde yangın mevsimine hazırlık maksadıyla özellikle mesleğe yeni başlayan personele yönelik orman yangınları, söndürme organizasyonları, koruyucu donanım, kullanılan araç ve gereçler ile ilgili görsel ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapıldı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizden Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bu

cak, Gölhisar ve Dinar İşletme Müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik eğitim çalışmaları Isparta Orman Bölge Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Bölge Müdürlüğümüz Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Abdül Kadir Taşer, Bölge Müdürlüğümüz Mühendisi Fahri Kaya, İşletme Müdürlüklerinden Teknik eleman, Orman Muhafaza Memuru ve Bir kısım yangın söndürme ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti.

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy ettiğim programlarına katılarak “Doğal kaynaklarımız olan ormanların en büyük zarar veren etmenlerden biri orman yangınlarıdır, orman yangınları can, mal ve servet kaybına yol açmakta, Ayrıca biyolojik çeşitliliği kesintiye uğratarak, hava kirliliğine sebebiyet vermektedir. Orman yangınlarıyla mücadele tehlikeli ve zor bir çalışmadır. Bu nedenle öncelikle yangın çıkmaması için halkımızı bilinçlendirilmeli, yangınla mücadele araç ve ekipmanları hazır hale getirilmeli, kendimizi bilgi, fizik ve düşünce olarak hazırlamalıyız.

Ayrıca yangın söndürme çalışmalarının vatan savunması gibi kutsal bir görev olduğunu, bu uğurda meslek şehitlerimizin bulunduğunu bu nedenle yangın söndürme çalışmalarının öncelikle sağlık ve güvenlik kurallarına dikkat edilerek erken müdahale edebilmenin önemli olduğunu belirterek;

2020 yılının en az orman yangını ve en az hasarla, kazasız, belasız geçmesi temennisinde bulunarak tüm çalışanlara başarılar diledi.