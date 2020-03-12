Son dakika haberi: Okullar tatil edildi! Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren okulların tatil edilmesiyle ilgili kararlar açıklandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzak eğitimin nasıl olacağınailişkin detayları açıkladı.



Son dakika haberi: Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla ilgili alacağı tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı ile masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı tüm bakanların katılımıyla gerçekleşti.



TOPLANTI SONRASI SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,okulların tatil edilmesine ilİşkin açıklama yaptı. Kararın açıklanmasının ardından YÖK'ten de üniversitelerle ilgili açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.



KALIN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: OKULLAR TATİL EDİLDİ



Kalın yaptığı açıklamada, ''Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir.'' ifadelerini kullandı.





ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR



Üniversitelerimizle ilgili 6 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilecektir. Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak.





YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ



YÖK'ten yapılan açıklamada, ''Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.'' ifadeleri yer aldı.





UAZATAN EĞİTİM NSIL OLACAK? BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detayları ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yaptı.



BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR;



İlk, orta ve liseler 16 Marttan itibaren 1 hafta tatil edilecektir. 23 Pazartesinden itibaren uzaktan eğitim başlayacak.



ÜCRETSİZ 3 GB İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLANACAK

İnternet üzerinden ve TRT aracılığı ile öğrenciler sunulacak. Uzaktan eğitim ile ilgili olarak tüm ayrıntılar hazır hale getirildi. Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır.



Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır.



BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI



Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz.





