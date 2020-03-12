3 HAFTALIK OKUL TATİLİNİ DUYAN ÖĞRENCİLER ISPARTA OTOGARINA AKIN ETTİ







Koronavirüs tedbiri kapsamında üniversitelerde 3 hafta eğitim ve öğretime ara verildi. Okulların tatil olması nedeniyle öğrenciler memleketlerine dönmek için Isparta şehirlerarası otogarına akın etti.