Üreticilere Gülbirlik'ten Gül Paraları ve Sürpriz Hediye

Isparta'da Gülbirlik, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle üreticilere yüksek fiyatlarla Gülçiçeği alımı yaparak, üreticilere büyük bir bayram sevinci yaşatıyor. Gülbirlik, aynı zamanda üreticilere gül ürünlerinden oluşan hediyeler dağıtarak, güzelliklerini paylaşıyor.

Gülbirlik, kısa adıyla GÜLBİRLİK olan Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, üreticilerinin yüzünü güldürmek ve Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını kutlamak amacıyla yüksek fiyatlarla Gülçiçeği alımı yapıyor. Gülçiçeği kilogram fiyatını brüt 51 lira olarak belirleyen Gülbirlik Yönetimi, bu yüksek fiyatla binlerce gül üreticisine büyük mutluluk yaşatıyor.

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, ödemelerin 23 Ekim Pazartesi gününden itibaren Birlik'e bağlı 6 Kooperatif aracılığıyla yaklaşık 40 alım merkezinde nakit olarak yapılmaya başlandığını belirtti. Çelik, ödemelerin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Çelik, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Gülçiçeği kilogram fiyatının verilebilecek en yüksek seviyede belirlendiğini ve üreticilere layık oldukları değeri verdiklerini söyledi. Gül ürünlerini elde ettikleri üreticilerine aynı ürünlerden oluşan hediyeler vererek, üreticilere teşekkürlerini ifade ediyorlar.

Üreticiler de Gülbirlik'in bu yılki fiyat belirlemesini ve hediye uygulamasını olumlu bir şekilde karşılıyorlar. Gülçiçeği fiyatının iyi olduğunu ve Gülbirlik Yönetimi'nin üreticilere adil davrandığını belirten üreticiler, memnuniyetlerini dile getiriyorlar.