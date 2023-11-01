Isparta İş Dünyasının Sevilen İsmi Erkan Kader, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclis Başkanı Erkan Kader, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Cenazesi Isparta'da yoğun katılımla defnedildi.Isparta iş dünyasının sevilen ismi ve ITSO Meclis Başkanı Erkan Kader, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alındı, ancak ne yazık ki gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kader için son yolculuğu, Terminal Camii'nde gerçekleşti. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ak Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP Milletvekili Yalım Halıcı, ITSO Başkanı Metin Çelik, iş dünyasının temsilcileri, oda başkanları ve üyeleri, siyasi parti mensupları, aile dostları ve yakınları katıldı.Erkan Kader'in cenazesi, memleketi Keçiborlu'da defnedildi. Kader'in vefatı, Isparta iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. İsparta Kumsaati Dergisi olarak merhuma Allah'tan rahmet dilerken, ailesine ve iş dünyasına başsağlığı diliyoruz. Erkan Başkanımızın mekanı cennet olsun.