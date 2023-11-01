Mustan Özdemir, Isparta 32 Spor'a Maddi Destek Sağladı

Eğirdir Belediye Başkanlığı için aday adaylığına hazıırlanan Mustan Özdemir, Isparta 32 Spor'a maddi destekte bulundu. Destek karşılığında Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Yönetici Ahmet Süzen tarafından Mustan Özdemir'e teşekkür edildi.

Isparta ilinin Eğirdir ilçesinde Seyir Terası işletmeciliği yapan ve aynı zamanda Akpınar köyünün muhtarı olarak görev yapan Mustan Özdemir, Isparta 32 Spor'a maddi destek sağladı. Kendisi Eğirdir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı müracaatı yapmayı planlıyor. Mustan Özdemir'in spor kulübüne yaptığı bu destek, kulüp yöneticileri tarafından takdirle karşılandı.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Yönetici Ahmet Süzen, Mustan Özdemir'e teşekkür etmek amacıyla kendisine spor kulübü forması hediye etti. Bu jestle birlikte Isparta 32 Spor, destekleyen kişilere teşekkürlerini iletmek ve bağışlarına karşılık gönülleri ısıtmak istedi.

Mustan Özdemir'in spor kulübüne sağladığı maddi destek, yerel sporun destekçileri ve iş insanları arasında olumlu bir etki yaratarak kulüp faaliyetlerine destek olmayı amaçlıyor. Özellikle amatör spor kulüplerinin maddi olarak desteklenmesi, yerel sporun gelişimine katkı sağlayarak toplumda sporun yaygınlaşmasına yardımcı olur.