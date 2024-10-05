Koza Tekstil’de Kış Sezonu Başladı: Sıcacık Kış İçin Hazır mısınız?

Koza Tekstil, kış sezonuna hızlı bir giriş yaptı! Kışlık giyim ürünleri raflarda yerini aldı ve soğuk günler için mükemmel çözümler sunuyor. İç giyimden dış giyime kadar, herkes için kaliteli ve sıcak tutan ürünler Koza Tekstil’de sizleri bekliyor. Özellikle yüzde 100 Hasyün ve Safyün iç giyim ürünleri, sert kış günlerinde sizi sıcacık tutacak.

Kadın, erkek ve çocuklara yönelik geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Koza Tekstil, termal içliklerden çoraplara, şapkalardan eldivenlere kadar ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. Ayrıca, atkı, bere, mont ve eşofman takımları gibi kış aksesuarları ve giyim ürünleri de yüksek kalite ve konforla buluşuyor.

Koza Tekstil, Müjde, Tutku, Berrak, Penti, Belinay gibi iç giyim dünyasının en seçkin markalarını müşterileriyle buluşturuyor. Üstelik, tüm bu ürünler toptan fiyatına perakende satışta! Kışlık gardırobunuzu yenilemek için kaçırılmayacak bir fırsat.

Koza Tekstil Online Alışverişte de Sizinle

Koza Tekstil’in ürünlerine sadece mağazalardan değil, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından da ulaşabilirsiniz. www.kozaavm.com başta olmak üzere, Trendyol, N11, Hepsiburada ve Çiçeksepeti mağazaları üzerinden güvenli ödeme seçenekleriyle sipariş verebilirsiniz. Hangi şehirde olursanız olun, Koza Tekstil siparişinizi güvenle kargoluyor. Üstelik tüm alışverişlerde kargo ücretsiz!

“3 Al 2 Öde” Fırsatını Kaçırmayın!

Koza Tekstil’de fırsatlar bitmiyor! Şubelere özel turuncu etiketli ürünlerde geçerli “3 Al 2 Öde” kampanyası hala devam ediyor. Bu eşsiz kampanya ile hem kaliteyi yakalayın hem de bütçenizi koruyun.

Mağazalarımız:

Şube 1: Yayla Mahallesi 1607 Sokak No:16 (Meydan AVM Karşısı)

Yayla Mahallesi 1607 Sokak No:16 (Meydan AVM Karşısı) Şube 2: Kafeler Caddesi (Iyaş Nokta AVM Yanı)

Kafeler Caddesi (Iyaş Nokta AVM Yanı) Koza AVM Toptan ve Perakende Adres: Çünür Mahallesi Batı Bulvarı No:102

Siz de bu kış sıcak ve konforlu giyimin tadını çıkarmak için Koza Tekstil mağazalarına uğrayın ya da online mağazalardan kolayca sipariş verin!



