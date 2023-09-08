Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Vali Baruş, “Nüfusumuza oranla öğrenci sayımıza baktığımızda hakikaten ilimiz çok sayıda öğrenciyi ağırlıyor ve eğitim öğretim yılı başlangıcında da büyük bir canlılığa kavuşuyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin Isparta’ya gelerek buradaki üniversitelerde eğitim öğretim hayatlarına devam etmesi, buradan mezun olarak ülkemizin dört bir yanına dağılarak, memleketine, milletine; aşkla, şevkle hizmet eden insanlar haline gelmesi bizleri her zaman gururlandırıyor. İki üniversitemizin de bu yılki eğitim öğretim yılında çok güzel işler yapacağına yürekten inanıyoruz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, yeni olarak kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen hakikaten ciddi mesafeler kat etti. Süleyman Demirel Üniversitesi zaten başarılarıyla bilinen bir üniversite ve öğrenci kapasitesi itibariyle de ülkemizin önde gelen kurumlarından birisi. Şu andaki kayıtlara göre il merkezinde toplam 51.576, ilçelerimizde 14.587, yüksek lisans ve doktora olarak da 6.010 olmak üzere toplam 71.173 üniversite öğrencisiyle eğitim öğretim hayatına başlıyoruz. Tüm öğrencilerimize, öğrencilerimizin ailelerine, ülkemize, ilimize hayırlı olsun. Tabii bu kadar sayıdaki öğrencinin devam ettiği okullarımızda güvenliğin ve huzurun sağlanması başlıca hedeflerimizden birisi. Bu hedefi gerçekleştirmek için de kurumlar arası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Üniversite rektörlükleri ile emniyetimiz ve jandarmamız da güzel bir işbirliği yaparak inşallah bu eğitim öğretim döneminin sağlık ve huzur içerisinde tamamlanmasına çok önemli katkılar sağlayacaklar” dedi.