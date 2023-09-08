Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Mevcut iki üniversitesiyle yaklaşık 72 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Isparta’da yeni eğitim öğretim yılı öncesi Isparta Valiliği’nde Vali Aydın Baruş başkanlığında Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yaman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Danayiyen katıldı.
Toplantının başında bir açıklama yapan Vali Baruş, Isparta’nın eğitim şehri olduğuna vurgu yaparak eğitim öğretimin güvenli bir ortam içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm kurumların koordine içinde çalışacağını söyledi.
Vali Baruş, “Nüfusumuza oranla öğrenci sayımıza baktığımızda hakikaten ilimiz çok sayıda öğrenciyi ağırlıyor ve eğitim öğretim yılı başlangıcında da büyük bir canlılığa kavuşuyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin Isparta’ya gelerek buradaki üniversitelerde eğitim öğretim hayatlarına devam etmesi, buradan mezun olarak ülkemizin dört bir yanına dağılarak, memleketine, milletine; aşkla, şevkle hizmet eden insanlar haline gelmesi bizleri her zaman gururlandırıyor. İki üniversitemizin de bu yılki eğitim öğretim yılında çok güzel işler yapacağına yürekten inanıyoruz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, yeni olarak kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen hakikaten ciddi mesafeler kat etti. Süleyman Demirel Üniversitesi zaten başarılarıyla bilinen bir üniversite ve öğrenci kapasitesi itibariyle de ülkemizin önde gelen kurumlarından birisi. Şu andaki kayıtlara göre il merkezinde toplam 51.576, ilçelerimizde 14.587, yüksek lisans ve doktora olarak da 6.010 olmak üzere toplam 71.173 üniversite öğrencisiyle eğitim öğretim hayatına başlıyoruz. Tüm öğrencilerimize, öğrencilerimizin ailelerine, ülkemize, ilimize hayırlı olsun. Tabii bu kadar sayıdaki öğrencinin devam ettiği okullarımızda güvenliğin ve huzurun sağlanması başlıca hedeflerimizden birisi. Bu hedefi gerçekleştirmek için de kurumlar arası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Üniversite rektörlükleri ile emniyetimiz ve jandarmamız da güzel bir işbirliği yaparak inşallah bu eğitim öğretim döneminin sağlık ve huzur içerisinde tamamlanmasına çok önemli katkılar sağlayacaklar” dedi.
Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Mehmet Ali Karataş tarafından detaylı bir sunum gerçekleştirildi.
Vali Baruş toplantıda öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları için her türlü tedbirin alınmasını isteyerek yurtlar hakkında Gençlik ve Spor Müdürü Danayiyen’den bilgi aldı.