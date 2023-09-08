Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Mevcut iki üniversitesiyle yaklaşık 72 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Isparta’da yeni eğitim öğretim yılı öncesi Isparta Valiliği’nde Vali Aydın Baruş başkanlığında Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yaman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Danayiyen katıldı.
Toplantının başında bir açıklama yapan Vali Baruş, Isparta’nın eğitim şehri olduğuna vurgu yaparak eğitim öğretimin güvenli bir ortam içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm kurumların koordine içinde çalışacağını söyledi.
Vali Baruş, “Nüfusumuza oranla öğrenci sayımıza baktığımızda hakikaten ilimiz çok sayıda öğrenciyi ağırlıyor ve eğitim öğretim yılı başlangıcında da büyük bir canlılığa kavuşuyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin Isparta’ya gelerek buradaki üniversitelerde eğitim öğretim hayatlarına devam etmesi, buradan mezun olarak ülkemizin dört bir yanına dağılarak, memleketine, milletine; aşkla, şevkle hizmet eden insanlar haline gelmesi bizleri her zaman gururlandırıyor. İki üniversitemizin de bu yılki eğitim öğretim yılında çok güzel işler yapacağına yürekten inanıyoruz. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, yeni olarak kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen hakikaten ciddi mesafeler kat etti. Süleyman Demirel Üniversitesi zaten başarılarıyla bilinen bir üniversite ve öğrenci kapasitesi itibariyle de ülkemizin önde gelen kurumlarından birisi. Şu andaki kayıtlara göre il merkezinde toplam 51.576, ilçelerimizde 14.587, yüksek lisans ve doktora olarak da 6.010 olmak üzere toplam 71.173 üniversite öğrencisiyle eğitim öğretim hayatına başlıyoruz. Tüm öğrencilerimize, öğrencilerimizin ailelerine, ülkemize, ilimize hayırlı olsun. Tabii bu kadar sayıdaki öğrencinin devam ettiği okullarımızda güvenliğin ve huzurun sağlanması başlıca hedeflerimizden birisi. Bu hedefi gerçekleştirmek için de kurumlar arası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Üniversite rektörlükleri ile emniyetimiz ve jandarmamız da güzel bir işbirliği yaparak inşallah bu eğitim öğretim döneminin sağlık ve huzur içerisinde tamamlanmasına çok önemli katkılar sağlayacaklar” dedi.
Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Mehmet Ali Karataş tarafından detaylı bir sunum gerçekleştirildi.
Vali Baruş toplantıda öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları için her türlü tedbirin alınmasını isteyerek yurtlar hakkında Gençlik ve Spor Müdürü Danayiyen’den bilgi aldı.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tempo Park: Erken Rezervasyon Fırsatıyla Unutulmaz Organizasyonlar!
Tuhafiyeciler Sitesi'nde Eğlenceye Davetlisiniz!
Isparta Spor, Menemen Futbol Kulübü'nü Deplasmanda Yendi
Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden Tıbbi Sülük Satışı!
Isparta'da Bayan Kuaförü Aranıyor!
Isparta'nın Kokusu Eylül Minel ile Her Yerde!
Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Gelecek? İşte Muhtemel Emekli Maaş Tablosu
Isparta'ya 541 Yeni Öğretmen Göreve Başlıyor, Eğitim Heyecanı Dorukta
Manuş Baba ve Songül Karlı Isparta'da Sahne Alacak!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Uygulama: Derslerde Cep Telefonu Yasaklandı
ISPARTA'DA CAM BALKONUN ADI: WINSIDE!
Evlerinizi Şıklıkla Buluşturun! Doğuş Mutfak, Mutfak Dekorasyonunuzun Adresi!
SDÜ Fethiye Yeşil Üzümlü Köyü Dastarhanesi'nde ''Kök Boyama'' Atölyesi Gerçekleştirildi
Isparta'da 300 Yıldır Büyük Deprem Olmadı: Riskler ve Hazırlıklar Nelerdir?
Isparta'da Emniyetten Kaçakçılık Operasyonu
Araç Sahipleri Dikkat: Otogaz Fiyatlarına Zam Geliyor
sparta Çevrelerinde Yerel Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyor
Isparta'da Hayırsever İş İnsanından Örnek Bağış
Zamanın İçinden Çıkan Hazine: Isparta'daki Su Altı Camisi
SDÜ İşçi Alımları İçin Başvurular Başlıyor!
Isparta'da Saklı Güzellik! Çoğu Kişi Bilmiyor!
Ispartalı Sürücüler Bu Habere Dikkat!
Aracınızı Akıllılaştırın: Isparta'da Oto Müziği Teknolojiyle Buluşturun!
Tezcan Müzik Akademisi'nde Müzik Tutkunları için Kurs Kayıtları Açık!
7 Bine Yakın Öğrenci SDÜ'ye Kayıt Yaptırdı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-detayli-oto-yikama

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-perde-tasarim-imalati

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-gul-ve-lavanta-urunleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-balik-balikci-siparis-telefon

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA motosiklet

ISPARTA egzoz tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Saklı Güzellik! Çoğu Kişi Bilmiyor!Isparta'da Saklı Güzellik! Çoğu Kişi Bilmiyor!03 Eylül 2023
Ispartalı Sürücüler Bu Habere Dikkat!Ispartalı Sürücüler Bu Habere Dikkat!03 Eylül 2023
Zamanın İçinden Çıkan Hazine: Isparta'daki Su Altı CamisiZamanın İçinden Çıkan Hazine: Isparta'daki Su Altı Camisi03 Eylül 2023
Halk Et Kasap Yeni Adresiyle Hizmetinizde!Halk Et Kasap Yeni Adresiyle Hizmetinizde!01 Eylül 2023
​Isparta Dumanlar Aktar: Sağlıklı Yaşamın Anahtarı​Isparta Dumanlar Aktar: Sağlıklı Yaşamın Anahtarı01 Eylül 2023
Tezcan Müzik Akademisi'nde Müzik Tutkunları için Kurs Kayıtları Açık!Tezcan Müzik Akademisi'nde Müzik Tutkunları için Kurs Kayıtları Açık!02 Eylül 2023
Aracınızı Akıllılaştırın: Isparta'da Oto Müziği Teknolojiyle Buluşturun!Aracınızı Akıllılaştırın: Isparta'da Oto Müziği Teknolojiyle Buluşturun!02 Eylül 2023
Isparta'da Hayırsever İş İnsanından Örnek BağışIsparta'da Hayırsever İş İnsanından Örnek Bağış04 Eylül 2023
7 Bine Yakın Öğrenci SDÜ'ye Kayıt Yaptırdı7 Bine Yakın Öğrenci SDÜ'ye Kayıt Yaptırdı02 Eylül 2023
Isparta'da Otomatik Şanzıman Tamiri ve Daha Fazlası İçin Oto Yasin!Isparta'da Otomatik Şanzıman Tamiri ve Daha Fazlası İçin Oto Yasin!01 Eylül 2023
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Trafik Denetimleri Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Trafik Denetimleri 02 Eylül 2023
SDÜ Fethiye Yeşil Üzümlü Köyü Dastarhanesi'nde ''Kök Boyama'' Atölyesi GerçekleştirildiSDÜ Fethiye Yeşil Üzümlü Köyü Dastarhanesi'nde ''Kök Boyama'' Atölyesi Gerçekleştirildi05 Eylül 2023
Isparta'da Emniyetten Kaçakçılık OperasyonuIsparta'da Emniyetten Kaçakçılık Operasyonu05 Eylül 2023
Manuş Baba ve Songül Karlı Isparta'da Sahne Alacak!Manuş Baba ve Songül Karlı Isparta'da Sahne Alacak!05 Eylül 2023
ISPARTA'DA CAM BALKONUN ADI: WINSIDE!ISPARTA'DA CAM BALKONUN ADI: WINSIDE!05 Eylül 2023
SDÜ İşçi Alımları İçin Başvurular Başlıyor! SDÜ İşçi Alımları İçin Başvurular Başlıyor! 03 Eylül 2023
sparta Çevrelerinde Yerel Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyorsparta Çevrelerinde Yerel Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyor04 Eylül 2023
Isparta'nın Kokusu Eylül Minel ile Her Yerde!Isparta'nın Kokusu Eylül Minel ile Her Yerde!07 Eylül 2023
Isparta'da Bayan Kuaförü Aranıyor!Isparta'da Bayan Kuaförü Aranıyor!07 Eylül 2023
Tuhafiyeciler Sitesi'nde Eğlenceye Davetlisiniz! Tuhafiyeciler Sitesi'nde Eğlenceye Davetlisiniz!07 Eylül 2023