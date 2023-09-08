Tempo Park: Erken Rezervasyon Fırsatıyla Unutulmaz Organizasyonlar!

Tempo Park Düğün Salonu: Erken Rezervasyonla Muhteşem Organizasyonlara Hazır Olun!

Erken Rezervasyon Fırsatı:

Profesyonel Ekip ve Muhteşem Organizasyon:

Çok Amaçlı Salonlar:

Adres:

Gülevler Mahallesi, 124 Cadde, 4001 Sokak, No: 5

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