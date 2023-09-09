El Emeği Ürünler Gülaryum Fest 2023'te Sergileniyor

Isparta Belediyesi'nin Gülaryum Birimi, el emeği ürünleriyle dolu bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kursiyerler ve usta öğreticiler, sezon boyunca ürettikleri el emeği ürünleri, Gülaryum Fest 2023 kapsamında Isparta Meydan AVM'de sergiliyor. Bu etkinlikle, el sanatları tutkunları ve vatandaşlar, özenle hazırlanan ürünleri inceleme fırsatı buluyor.

El Sanatları Sergisi: Isparta Belediyesi Gülaryum Birimi'nin düzenlediği kurslara katılan kursiyerler, usta öğreticilerin rehberliğinde el sanatlarına dair eğitim alarak, harika eserler ortaya çıkardılar. Bu özenle üretilen el emeği ürünler, Isparta Meydan AVM'de düzenlenen Gülaryum El Sanatları Sergisi'nde sergileniyor.

Katılımcılar ve Açılış: Gülaryum Fest 2023 El Sanatları Sergisi'nin açılışına Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celal Özan, kursiyerler, usta öğreticiler, kadın belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldılar.

Teşekkür ve Değerlendirme: Açılış konuşmasını yapan Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celal Özan, kursiyerlere ve usta öğreticilere emekleri için teşekkür etti. Sergide sergilenen ürünlerin kalitesine vurgu yapan Özan, "Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Gülaryum Fest'in, mahallelerdeki kadınların büyük emeklerle hazırladığı eserlerden oluştuğunu belirtti. Gözgün, bu çalışmaların ekonomik değer kazanmasında eğitmenlerin büyük rol oynadığını ifade ederek, "Katkı sunan eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in selamlarını iletiyorum" dedi.

Serginin Ziyaret Zamanı: Konuşmaların ardından Gülaryum Fest 2023 El Sanatları Sergisi açıldı. Sergi, protokol üyeleri, kursiyerler, usta öğreticiler ve kadın belediye meclis üyeleri tarafından kesilen açılış kurdelesiyle resmi olarak başladı.

Gülaryum Fest 2023 El Sanatları Sergisi, Isparta Meydan AVM'de 10 Eylül Pazar günü akşam saatlerine kadar ziyaretçilere açık olacak. Bu süre içinde ziyaret ederek, el emeği ürünlerin güzelliklerine şahitlik edebilirsiniz.



























