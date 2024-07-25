Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları Ödül Töreni Gönen'de Düzenlendi

Tarih: 23-24 Temmuz

Yer: Gönen İlçesi

Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları'nın ödül töreni, Isparta Valisi Aydın Baruş’un katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Baruş, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, Isparta'nın doğası ve kültürünün binicilik sporuna uygun olduğunu vurguladı ve tüm binicileri Isparta'ya davet etti.

Yarışma Detayları:

Organizatörler: Türkiye Binicilik Federasyonu ve Isparta Atlı Spor Kulübü

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Isparta Atlı Spor Kulübü Kategoriler: CEI 1 (100 Km) ve CEI 2 (120 Km)

CEI 1 (100 Km) ve CEI 2 (120 Km) Katılımcılar: 24 at ve sporcu

24 at ve sporcu Uluslararası Katılım: İngiltere, Almanya, İran, Bulgaristan, Katar gibi ülkelerden teknik heyet ve sporcular

Ödüller: Dereceye girenlere ödülleri Vali Aydın Baruş tarafından verildi.

Yarışmanın Önemi:

Yarışmalar, Türk sporcular için Balkan Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Genç Biniciler Dünya Şampiyonası için Türkiye Atlı Dayanıklılık milli takım seçmesi niteliğindedir.

Bu etkinlik, uluslararası düzeyde büyük bir ilgi gördü ve Isparta'nın spor alanındaki etkinliğini artırdı.