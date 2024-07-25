Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları Ödül Töreni Gönen'de Düzenlendi
Tarih: 23-24 Temmuz
Yer: Gönen İlçesi
Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları'nın ödül töreni, Isparta Valisi Aydın Baruş’un katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Baruş, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, Isparta'nın doğası ve kültürünün binicilik sporuna uygun olduğunu vurguladı ve tüm binicileri Isparta'ya davet etti.
Yarışma Detayları:
- Organizatörler: Türkiye Binicilik Federasyonu ve Isparta Atlı Spor Kulübü
- Kategoriler: CEI 1 (100 Km) ve CEI 2 (120 Km)
- Katılımcılar: 24 at ve sporcu
- Uluslararası Katılım: İngiltere, Almanya, İran, Bulgaristan, Katar gibi ülkelerden teknik heyet ve sporcular
Ödüller: Dereceye girenlere ödülleri Vali Aydın Baruş tarafından verildi.
Yarışmanın Önemi:
- Yarışmalar, Türk sporcular için Balkan Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Genç Biniciler Dünya Şampiyonası için Türkiye Atlı Dayanıklılık milli takım seçmesi niteliğindedir.
Bu etkinlik, uluslararası düzeyde büyük bir ilgi gördü ve Isparta'nın spor alanındaki etkinliğini artırdı.