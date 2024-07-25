Gece Yarısı Akaryakıta İndirim Geldi

Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Son günlerde yaşanan değişiklikler, gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarında indirimlere yol açtı.

Petrol Piyasasındaki Gelişmeler:

Petrol Fiyatları : Brent petrolün varil fiyatı, Çarşamba günü yüzde 0,9 artıştan sonra 81 dolara düştü. ABD ham petrolü ise 77 dolara yaklaştı. Çin'in zayıf ekonomik görünümü ve ABD'deki azalan stoklar, petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu.

: Brent petrolün varil fiyatı, Çarşamba günü yüzde 0,9 artıştan sonra 81 dolara düştü. ABD ham petrolü ise 77 dolara yaklaştı. Çin'in zayıf ekonomik görünümü ve ABD'deki azalan stoklar, petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Çin ve ABD Etkileri: Pekin'in para politikasını gevşetmesi ve ekonomik yavaşlamanın ham petrol talebini engelleyeceği endişeleri, petrol fiyatlarını etkiledi. ABD'de ise ticari ham petrol stokları dört hafta üst üste azaldı.

Motorin Fiyatlarında İndirim:

İndirim Miktarı : Motorin grubunda gece yarısı itibarıyla 1 lira 47 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

: Motorin grubunda gece yarısı itibarıyla 1 lira 47 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Yeni Fiyatlar : İstanbul : Motorin litre fiyatı 45 lira oldu. Benzin : Benzin litre fiyatı ise ortalama 45,1 lira olarak belirlendi.

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Bu değişiklikler, pompa fiyatlarına Perşembe gününden itibaren yansıyacak ve tüketicilere ekonomik bir rahatlama sağlayacaktır.