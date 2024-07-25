Başarılı Öğrenciler Vali Baruş ile Bir Araya Geldi

Etkinlik: 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) İlk 1000 İçinde Yer Alan Öğrencilerle Toplantı

Isparta'dan 2024 YKS'de ilk 1000'e giren 30 öğrenci, Isparta Valisi Aydın Baruş ile bir araya geldi. Vali Baruş, öğrencileri tebrik ederek onlara çeşitli hediyeler sundu.

Konuşmasında Vali Baruş şunları söyledi:

Öğrencilerin başarılarının başta aileleri olmak üzere tüm Isparta’yı gururlandırdığını belirtti.

Şehrin ve ülkenin geleceğini emanet edeceği gençlerle büyük umutlar taşıdığını ifade etti.

Isparta'nın bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavında oldukça iyi bir başarı gösterdiğini, LGS sınavında olduğu gibi Türkiye ortalamalarının üzerine çıktığını ve geçen yılla karşılaştırıldığında önemli bir başarı sağladıklarını vurguladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili tüm çalışanlara teşekkür etti.

Tercih aşamasında öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğunu, öğrencilerin sevdiği alanları tercih etmeleri gerektiğini tavsiye etti. "Sevmediğiniz bir alanda okumak ileride size eziyet verebilir," dedi.

Başarı Verileri:

2023 YKS sonuçlarında ilk 5000 içindeki öğrenci sayısı 93 iken, 2024'te bu sayı 106'ya yükseldi.

İlk 1000 içindeki öğrenci sayısı ise 22'den 30'a çıktı.

Öğrenci Görüşleri: Vali Baruş, öğrencilerle tek tek sohbet ederek başarılarının anahtarlarını dinledi. Öğrenciler, düzenli ve planlı çalışmanın başarılarındaki en önemli etken olduğunu belirttiler.

Toplantının sonunda Vali Baruş, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılı performanslarından dolayı onları ödüllendirdi. Bu etkinlik, Isparta'nın eğitim başarısını kutlamak ve gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlendi.