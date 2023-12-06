Ücretsiz Doğalgaz ve Kalorifer Tesisatı için 2. Etap Başvuruları Başladı!

Isparta Belediyesi, çevre kirliliğini azaltmak ve gelir düzeyi düşük aileleri doğalgazla buluşturmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle ücretsiz doğalgaz ve kalorifer tesisatı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar birçok gelir düzeyi düşük ailenin konutuna ücretsiz doğalgaz ve kalorifer tesisatı döşenmişken, 2. etap başvuruları için kapılar açıldı. Başvurular 1 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

Proje Amaçları:

Hava kirliliğini en aza indirme

Gelir düzeyi düşük ailelerin konutlarını doğalgazla buluşturma

Başvuru Koşulları:

T.C. vatandaşı olmak. Isparta Belediyesi mücavir sınırları içinde ikamet etmek. İkamet edilen yerin kendine ait olması veya miras yoluyla intikal etmiş olması. Hanede kişi başı gelirin 7.500,00 TL'den az olması. Oturulan konutun 5 yıl içinde kentsel dönüşüme veya yeniden yapım projelerine dahil edilmeyecek olması (Taahhütname alınacak). Oturulan konutun doğalgaz bağlantısına uygun olması ve standart dışı hat varsa ek yapım maliyetini üstlenmeye dair taahhüt verilmesi. İl içinde veya il dışında ikinci bir konut veya işyerinin olmaması. İl içinde veya il dışında 2023 Türkiye Sigortalar Birliği Kasko Değerine göre değeri 40.000,00 TL üzerinde araç veya araçlara sahip olmaması. Başvuruda bulunacak konut için başvuru yapan kişinin kendisinin ikamet etmesi. Başvuruda bulunacak konutun başvuru sahibinin 01.10.2023 tarihinden sonra devir-alış, satış işlemi olmaması. Başvuru sahibinin arsa ve değerli tarla, bağ, vb. sahip olmaması.

Başvuru Belgeleri:

Başvuru Dilekçesi (Belediyeden temin edilecek.) Kimlik Fotokopisi Adres Beyanı (E-Devlet üzerinden alınacak.)

Belirlenen şartlara uygun vatandaşlar, 1 Şubat 2024 tarihine kadar Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne başvuru yapabilirler. Ayrıntılı bilgi ve başvuru süreci için belediyenin resmi internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!