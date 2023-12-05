KOSGEB Destek Programları: İşini Kur veya Büyüt!

KOSGEB, girişimcilere yönelik sunduğu destek programlarıyla iş kurma veya mevcut işletmeleri büyütme fırsatı sunmaya devam ediyor. Girişimciler, KOSGEB'in ARGE ve İNOVASYON programlarından yararlanarak hem finansal destek hem de teknik alanda avantaj elde edebilirler.

Destek Miktarları: 1 milyon 100 bin liraya kadar destek imkanı sunan KOSGEB, işini kurmak isteyen veya mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimcilere geniş bir finansal katkı sağlamaktadır.

Program Kapsamı:

İş Kurma Desteği: İşini kurmak isteyen girişimcilere mali destek sağlanır.

İşletme Büyütme Desteği: Var olan işletmesini büyütmek isteyenlere özel destek programları sunulur.

Dünya Pazarına Açılma Desteği: Küresel pazarlara açılmak isteyen girişimcilere yönelik destekler sunulur.

AR-GE ve İNOVASYON Programları: KOSGEB, girişimcilerin rekabet avantajını artırmak amacıyla AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) ve İNOVASYON programları ile destek sunmaktadır. Bu programlar, işletmelerin ürün ve hizmet kalitesini yükseltmelerine, yenilikçi projeler geliştirmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur.

Başvuru Süreci: KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen girişimciler, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde girişimcilerin projelerinin yenilikçi ve sürdürülebilir olması ön plandadır.

KOSGEB destek programlarıyla hayalinizdeki işi kurmak veya mevcut işinizi büyütmek için avantajlı bir fırsat elde edebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için KOSGEB'in resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!