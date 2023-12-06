Engelsiz Güzel Yarınlar İçin Unutulmaz Bir Goalball Maçı

Isparta Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Bu özel gün kapsamında düzenlenen etkinliklerden biri, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleşen goalball farkındalık maçıydı. Fatih Mahallesi Spor Kampusu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen maç, Gül Takımı ve Lavanta Takımı arasında nefes kesici anlara sahne oldu ve 6-6 berabere sonuçlandı.

Maçın başlama atışını yapan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, engellilerle bir arada olmanın kendileri için ayrıcalık olduğunu belirterek, sporculara başarılar diledi. Gözgün, “Rabbim her zaman başarılarınızı daim etsin. Güzel işler çıkartıyorsunuz, spor dalında başarılar elde ediyorsunuz” dedi.

Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi Sorumlusu Emre Gökgöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verirken, şunları söyledi: “Isparta Görme Engelliler Spor Kulübümüzün goalball farkındalık maçı yapıldı. Hayatın hiçbir noktasında engel olmadığı gibi sporda da engel yok sloganını yaşatmaktayız.” Gökgöz, bu tür etkinliklere vatandaşların duyarlı olduğunu vurgulayarak, “Engelsiz bir Isparta, Engelsiz bir Türkiye, Engelsiz bir Dünya için hepimiz çalışıyor, çabalıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hayatın hiçbir noktasında engel kalmayacağını göreceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e bu programlara destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Engelsiz güzel yarınlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bu anlamlı etkinlikle birlikte, engellilerin topluma daha fazla katılımını teşvik etmek ve farkındalık yaratmak adına atılan önemli adımlardan biri daha atılmış oldu. Engelsiz güzel yarınlar için yapılan çalışmaların, toplumda duyarlılık ve dayanışma bilincini artırdığına tanık oluyoruz.