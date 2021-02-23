ISPARTA MEM HABER BÜLTENİSaadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Isparta İl Temsilciliği Tarafından İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze Ziyaretİl Koordinatörü Ve Hukuk Danışmanı Avukat Burcu Deniz KARACAN, İl Eğitim Koordinatörü Ülkü KARACA ve Şeniz KUBİLAY tarafından gerçekleşen görüşmede çocuk istismarının önlenmesi amacıyla eğitim, toplumsal bilinçlenme ve farkındalık faaliyetleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Öğretmen ve velilere yönelik farkındalık çalışmaları yapılması planlamaya alındı.