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Antalya'da ATSO Sağlık Turizmi Kümesi çalışmalarına devam ediyor

Antalya'da ATSO Sağlık Turizmi Kümesi çalışmalarına devam ediyor
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
ATSO Başkanı Çetin: Antalya Sağlık Turizmi Pastasından Daha Fazla Pay Almalı
 
ATSO Sağlık Turizmi Kümesi çalışmalarına devam ediyor 
 
Başkan Davut Çetin, “ATSO tarafından yürütülen Türkiye’nin ilk Sağlık Turizmi Kümesi Projesi ile firmalarımızın kurumsallaşmasını ve ihracatlarını artırmayı hedefliyoruz.” dedi.
 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin yazılı bir açıklama yaparak, ATSO tarafından yürütülen Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) “ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi” hakkında bilgiler verdi. Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:
 
“Sağlık turizmi, Medical Tourism Index Raporu’na göre Dünya genelinde 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip büyük bir sektör. Dünya’nın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Antalya’nın bu pastadan aldığı payı artırabileceğine inanıyoruz. Sağlık hizmeti sunan tesislerimizin kalitesi ve kaliteli hizmetin diğer ülkelere göre düşük fiyatlarla sunulması, Antalya’nın Avrupa’nın tamamına, Afrika’nın ve Asya’nın önemli bir nüfusuna 4 saatlik uçuş mesafesinde olması, kentimizin misafir ağırlama konusundaki başarısı ve tecrübesi gibi faktörler potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor.
 
Biz de bu düşüncelerle ATSO olarak sağlık sektörümüzü küme yapısı ile uluslararası pazarlara açmak üzere bir 2019 yılında ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi çalışmalarımıza başlattık. Projemiz, Ticaret Bakanlığı’nın verdiği HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) desteğini almaya hak kazandı ve 14 üye firmamızın dahil olduğu Türkiye’nin ilk sağlık kümesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
 
Antalya, sağlık turizminde de öne çıkan bir destinasyon olabilir
 
ATSO’nun, öncelikli çalışma alanlarından birisinin üyelerinin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak ve ihracat kapasitelerini geliştirmek olduğunu belirten Başkan Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizi uluslararası pazarlara açmak için çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar gıda, tarım ve yapı sektörlerinde kümeler oluşturarak firmalarımızı yeni pazarlara açtık. Odamızın önem verdiği çalışma alanlarından biri de sağlık turizmi çalışmalarıdır. Amacımız, Antalya’ya daha çok sağlık turisti getirebilmek ve bunu ülkemize döviz girdisi sağlamak adına katma değere dönüştürebilmektedir.
 
Odamızca oluşturulan ATSO Sağlık Turizmi Kümesi, sağlık turizmi alanında Türkiye’nin ilk kümesi olma özelliğine sahiptir. Sağlık turizminde “Antalya” markasının tanıtılmaya ve pazarlanmaya ihtiyacı var. İnanıyorum ki; Antalya, resort turizminde olduğu gibi sağlık turizminde de öne çıkan bir destinasyon olabilir. Biz, resort turizmi tecrübemizle sağlık hizmetini doğru bir şekilde biraraya getirirsek dünyaya şifa dağıtan bir kent konumuna gelebiliriz. Bunu başarabilirsek Antalya’nın Türkiye ekonomisine katkısını çok daha yukarılara taşıyabiliriz.” dedi.
 
Projenin ikinci faaliyeti: dijital pazarlama
 
Proje kapsamında 14 üye firmaya “Yurtdışı Dijital Pazarlama” eğitimi verildiğini belirten Başkan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: “Projenin ikinci etkinliği olarak Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkilinin de katılımıyla firmalarımızın proje sorumlularına uluslararası pazarlara dönük olarak Dijital Pazarlama’nın nasıl yapılacağı anlatıldı. Bu kapsamda firmalarımız; Yurtdışı hizmet ihracatında dijital pazarlama, dijital pazarlama stratejisini ve planını oluşturma, müşteri ilişkilerini profesyonelce yönetmelerini sağlama, faaliyetleri izlenme, raporlanma ve maliyet kontrollerinin yapılması gibi konularda eğitim aldılar.”
 
Başkan Davut Çetin, proje kapsamında 14 firmanın ATSO’nun koordinatörlüğünde çalışmalarına devam edeceğini ve hedef pazarlara güçlü şekilde açılacaklarını sözlerine ekledi.

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