Vali Ömer Seymenoğlu Hızırbey Ortaokulu idarecileri ve Okul Aile Birliği temsilcilerini kabul etti. Ziyarette Okul Müdürü Tevfik Akar Hızırbey Ortaokulu’nun çıkarmış olduğu “Hızır Zirvenin Adı” isimli okul dergisini Vali Seymenoğlu’na takdim ederek derginin ortaya çıkış hikayesi ve Hızırbey Ortaokulu hakkında bilgi verdi.Koronavirüs salgını boyunca başarılı bir şekilde uzaktan eğitimlerine devam eden öğrencilerin faaliyetlerinin yer aldığı dergiyi inceleyen Vali Seymenoğlu öğrencilere verilen eğitimler, sosyal sportif ve kültürel etkinliklerin önemine değinerek öğrencilerin en kısa zamanda okullarına kavuşmasını temenni ettiğini söyledi.