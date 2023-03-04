ÜÇ AYLAR DOLAYISIYLA DAVRAZ MAHALLESİNDE PIŞI DAĞITILDI
Davraz Mahallesi Muhtarı Çoşkun Kunt ve mahalleli Kadınlarının İş birliği ile Üç Aylar Dolayısıyla 1000 kişilik pişi Davraz pazar camiinde Cuma Namazı sonrasında cemaate dağıtıldı.
Davraz Mahallesi Muhtarı Çoşkun Kunt ve mahalleli Kadınlarının İş birliği ile Üç Aylar Dolayısıyla 1000 kişilik pişi Davraz pazar camiinde Cuma Namazı sonrasında cemaate dağıtıldı.
Cuma Namazı sonrası pişi ikramına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Başkan Yardımcıları ile Katılarak Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.
Başkan Değirmen Üç Ayların hayırlı olmasını diledi,bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin önemini işaret etti.Çocuklara ayrı ilgi gösteren Başdeğirmen onlara oyuncak verdi ve fotoğraf çektirdiler.
ISPARTA HABER
ISPARTA HABER