ÜÇ AYLAR DOLAYISIYLA DAVRAZ MAHALLESİNDE PIŞI DAĞITILDI

Davraz Mahallesi Muhtarı Çoşkun Kunt ve mahalleli Kadınlarının İş birliği ile Üç Aylar Dolayısıyla 1000 kişilik pişi Davraz pazar camiinde Cuma Namazı sonrasında cemaate dağıtıldı.

Cuma Namazı sonrası pişi ikramına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Başkan Yardımcıları ile Katılarak Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.