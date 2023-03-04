Acıkınca hepimizin sıkça aklına gelen döner, pratik ve hemen bir şeyler yemek istiyorsak can kurtaran gibi karşımıza çıkmayı başarıyor.
Peki Isparta'da döner yemek için nerelere gidilir?
İşte bu sorunun cevabı için listenin en başında gelen Isparta'nın en güzel ve en lezzetli döner markasını ziyaret ettik. Yani Emek Döner'i...
Süleyman Derici yönetimindeki Emek Döner aynı zamanda paket servis hizmeti de sunmaktadır.
Emek Döner'de pilav üstü dönerin yanısıra, Ekmek arası döner, Dürüm, Sucuklu ve kaşarlı tost menüleride yeralıyor.
Isparta'nın lezzet noktası Emek Döner'in aile salonuda bulunuyor. Herkesi bu mekana davet ediyoruz.
''Isparta'de en lezzetli pilav üstü döner nerede yenir?'' sorusuna en iyi cevap Emek Döner...!
Adres:Bahçelievler mahallesi 109. cadde
No: 7/1 (Aydoğmuş Merket Karşısı - Latikçi yanı ) ISPARTA
Telefon: 0246 218 80 86
Mobil Telefon: 0535 412 97 70