TÜVTÜRK'te Araç Muayene Sürecinde Flaş Değişiklikler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayenesi ile ilgili önemli değişiklikler TÜVTÜRK tarafından duyuruldu. Yeni düzenlemeler kapsamında araç muayene sürecinde bazı unsurların denetlenmesinde değişiklikler yapıldı.

Lastik Denetimi Kaldırıldı

Yeni düzenlemelerle birlikte, araç muayenesi sırasında lastiklerin kontrol edilmeyeceği açıklandı. Ancak TÜVTÜRK, araç sahiplerine lastiklerdeki hasarları ve yabancı maddeleri elle ve gözle kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Aynı aks üzerinde aynı ebatta lastiklerin kullanılmasının araçların seyir güvenliğini artıracağı vurgulandı.

Özelleştirme Adımları

Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte TÜVTÜRK'ün araç muayene sisteminde özelleştirme adımları atıldı. Bu adımların amacı, araç muayene sürecini daha verimli ve pratik hale getirmek. Lastiklerin muayene sürecinde denetlenmemesi potansiyel tehlikeler doğurabilir. TÜVTÜRK, lastik patlamalarının seyir güvenliğini olumsuz etkileyebileceği konusunda araç sahiplerini uyardı.

İlk 3 Yıl Muayene Zorunluluğu Kaldırıldı

Yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene zorunluluğu kaldırıldı. Ancak trafiğe muayenesiz araç çıkarmak hala yasak. TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene sürelerini unutmaması ve yoğunluğu önlemek amacıyla yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında araç sahiplerine SMS veya e-posta yoluyla hatırlatmalar gönderilecek.

Egzoz Emisyon Ölçümleri ve Mobil İstasyonlar

Yoğunluğu azaltmak için egzoz emisyon ölçüm işlemleri farklı yetkili bayilere devredildi. Türkiye genelinde mobil istasyonlar faaliyete geçirildi. Hem sabit hem de seyyar istasyonlarda egzoz gazı emisyon ölçümü gerçekleştiriliyor.

Hava Destekli Hidrolik Fren Sistemine Sahip Araçlar

Hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayeneleri yalnızca sabit istasyonlarda yapılacak. Diğer araç türleri ise hem seyyar hem de sabit istasyonlarda muayene edilebilecek. TÜVTÜRK, araç muayene süreçlerini hızlandırmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla gezici istasyon sayısını artırmayı planlıyor.

Bu değişikliklerle TÜVTÜRK, araç muayene sürecini daha kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor ve araç sahiplerine daha hızlı ve pratik hizmet sunmayı amaçlıyor.