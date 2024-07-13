SGK Artık O Ücretleri İade Edecek! Mahkemeden Kritik Karar

Türkiye'de Kanser Tedavisinde Önemli Gelişme

Türkiye'de kanser tedavileri için bulunmayan bazı ilaçların SGK tarafından karşılanmaması, hasta ve hasta yakınlarını zor durumda bırakıyordu. Bu ilaçların maliyetleri oldukça yüksek olabiliyor ve bir kanser ilacının bir kürünün maliyeti 15.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiyor. Ancak, Ankara'da yaşanan önemli bir gelişme, bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

Mahkeme Kararı: İlaç Ücretleri İade Edilecek

Ankara'da akciğer kanseri tedavisi teşhisi konulan Nurettin Boyar, doktorlar tarafından kemoterapi ve radyoterapi yerine akıllı ilaç kullanılması gerektiği ifade edilince, ilaçların ödemelerini kendi imkânlarıyla yapmak zorunda kaldı. Ancak, Boyar bir yıl sonra pet çekimi için gittiği hastanede enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti.

Boyar’ın vefatından sonra kızı S.Ö., kanser tedavisi için aldıkları ilacın parasının iadesini Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden talep etti ancak ret yanıtı aldı. Bunun üzerine mahkemeye başvuran aile, Ankara 8. İş Mahkemesi’nde SGK’ya karşı açılan davada, Boyar’ın yasal mirasçısı olan eşi ve iki çocuğuna geri ödemenin yapılmasını talep etti.

Mahkemenin Kararı

9 Temmuz’da görülen 2. duruşmada mahkeme, davanın kabulü ile sonuçlandı. Kararla birlikte, Boyar’ın tedavisi için yapılan ilaç harcamasının ailesine geri ödenmesine karar verildi. Bu karar, benzer durumdaki hastalar ve aileleri için emsal teşkil edebilir ve SGK'nın karşılamadığı ilaç masraflarının geri ödenmesi konusunda umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.