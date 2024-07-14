Pazarcı Esnafı için Barkodlu Kimlik Kartı Dönemi Başladı

Başkan Başdeğirmen: "Bu kart sayesinde kayıtlı olmayan kimse pazarda satış yapamayacak."

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, pazarcı esnafıyla bir araya gelerek yeni uygulamaya konulan barkodlu kimlik kartlarının dağıtımını gerçekleştirdi. Başkan Başdeğirmen, yazın kavurucu sıcağında, kışın dondurucu soğuğunda çalışan pazarcıların şartlarını iyileştirmek için çeşitli adımlar attıklarını belirtti.

Esnafın Talepleri Dinlendi

Başkan Başdeğirmen, esnaf buluşmalarının amacının esnafın talep ve önerilerini dinleyerek daha iyi hizmet sunmak olduğunu vurguladı. Pazarcı esnafının karşılaştığı zorlukları dile getiren Başkan Başdeğirmen, pazarlarda temizlik ve düzen konusunda da titiz davrandıklarını ifade etti. Bu kapsamda, sabah erken saatlerden itibaren pazarlarda temizlik çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Barkodlu Kimlik Kartları

Yeni uygulamaya konulan barkodlu kimlik kartlarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, her pazarcı esnafına bu kartların dağıtılacağını söyledi. Kartların içerisinde esnafın tüm bilgilerinin yer aldığını belirten Başdeğirmen, bu kartlar sayesinde kayıt dışı satışların önüne geçileceğini ve pazarlarda düzenin sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, zabıtaların denetimlerinde bu kartların kullanılacağını ve esnafın tezgah ölçümlerinin kart üzerinde yer alacağını söyledi.

Esnafın Sorunları ve Çözüm Önerileri

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, büyük marketlerin kaldırımlara sebze ve meyve koyarak vatandaşları zor durumda bıraktığını belirten esnafa, marketlerin bu uygulamalarını denetleyeceklerini söyledi. Ayrıca, pazaryerlerinde park halindeki araçların oluşturduğu problemlere de çözüm bulunacağını ifade etti.

Rus pazarı kısmında yaşanan rüzgar ve yağmur sorunlarıyla ilgili olarak da gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Esnafın, Burdur’dan gelen esnafın Isparta pazarında satış yapabilmesine karşılık, Ispartalı esnafın Burdur pazarına alınmaması konusundaki şikayetlerini de dinleyen Başkan Başdeğirmen, yeni barkodlu kart sistemi sayesinde bu tür sorunların önüne geçileceğini ifade etti.

Esnaf Odalarına Yönelik Eleştiriler

Bir esnaf, esnaf odalarının kuruluş amacının üyelerini korumak olduğunu ancak son yıllarda oda başkanlarının bu amacın dışına çıkarak makamlarını kendileri için kullandığını belirtti. Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise Başkan Başdeğirmen'in ulaşılabilir bir başkan olduğunu ve bu tür programların esnaf için çok faydalı olduğunu belirterek teşekkür etti.

Plaket ve Tablo Hediye Edildi

Oda başkanları, esnafa verdiği hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e plaket ve tablo hediye etti. Programın sonunda, Başkan Başdeğirmen pazarcı esnafına barkodlu yeni kimlik kartlarını teslim etti.

Bu yeni düzenleme ile Isparta'da pazarcı esnafının daha düzenli ve kayıtlı bir şekilde çalışması hedefleniyor. Barkodlu kimlik kartları sayesinde pazarlarda daha fazla düzen sağlanacak ve esnafın hakları korunacak.