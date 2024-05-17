Emekli Maaşlarına Büyük Reform Geliyor: Bakan Işıkhan’dan Refah Payı Sinyali

Temmuz Ayında Emekli Maaşlarına Yüksek Zam Beklentisi, Refah Payı Düzenlemesi Gündemde

Ankara - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Bakan Işıkhan’ın refah payı hakkındaki söylemlerinin ardından, Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşlarına yapılacak zam ve yeni düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Temmuz ayında yapılacak emekli zammına çevrildi.

Enflasyon Verileri ve Zam Oranları

Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3,18 artarak 17 aylık en yüksek seviyesine ulaştı ve yıllık enflasyon yüzde 69,80'e yükseldi. Bu artışla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 olarak belirlendi. Ocak ayında yüzde 15 zam alan memur emeklileri için Temmuz döneminde yüzde 10 zam daha yapılacak. Nisan enflasyonu sonrasında memur emeklisi için zam oranı yüzde 13,56'ya yükseldi. Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahminlerine göre ise SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,39, memur emeklisi zammı ise yüzde 19,93 olacak.

Refah Payı ve Maaş Düzenlemeleri

Emekli maaşı zammında son dönemde gündeme gelen "refah payı" konusu büyük bir merak konusu oldu. Bakan Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı'nda emeklilere refah payı verilebileceğini ima etti, ancak kesin bir tarih vermeyerek Temmuz ayını işaret etti. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Bakan Işıkhan'ın açıklamalarını anımsatarak, enflasyon karşısında fırsatçılık yapan esnafların ürün fiyatlarına orantısız zamlar yaptığını belirtti. Bayram, 6 aylık enflasyonda yüzde 25'lik bir artış beklediğini ifade etti.

Bayram ayrıca, en düşük emekli maaşının kök maaşa eşitlenmesi durumunda daha öngörülebilir bir politika olacağını ve bunun enflasyonla mücadelede önemli bir adım olacağını vurguladı. Bayram, bu düzenlemenin reform niteliğinde olacağını düşündüğünü belirtti.

Yeni Düzenlemeler Bekleniyor

Meclis’in yeni bir düzenleme yapması beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5, memur emeklilerine 10 puanlık bir refah payı düzenlemesi gelebileceği konuşuluyor. Uzmanlara göre, en düşük emekli maaşı 12.500 TL ile 15.000 TL arasında, en düşük memur emekli taban aylıkları ise 17.500 TL'yi aşacak şekilde düzenlenebilir.

Bu gelişmeler, emeklilerin alım gücünü artırmak ve enflasyon karşısında daha fazla koruma sağlamak amacıyla atılan önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Temmuz ayında yapılacak zam ve düzenlemelerle ilgili kesin bilgiler, ilerleyen günlerde netlik kazanacak.