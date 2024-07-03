Eğirdir Gölü'nde Kerevit Sezonu Başladı: Kilosu 135 TL!

Isparta’nın Eğirdir Gölü’nde kerevit avı sezonu başladı ve balıkçılar, bereketli bir dönem yaşadıklarını dile getiriyor. 1 Temmuz'da sona eren 8 aylık av yasağıyla birlikte göldeki kerevit stokları güçlenmiş durumda. Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, göldeki kerevitlerin bu sene bol olduğunu belirterek, avcıların 10,5 santimetre üzerindeki kerevitleri topladıklarını ve bunları fabrikalara yönlendirdiklerini açıkladı.

Küçükköse, bir avcının genellikle 40 ila 60 kilogram kerevit topladığını ve kilogram başına 135 Türk Lirası ödeme yapıldığını ifade etti. Ancak son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin Eğirdir Gölü'ne etkisiyle göl seviyesinin yaklaşık 4 metre çekildiğini ve aşırı otlanma sorunu yaşandığını da vurguladı. Bu durumun avcıları olumsuz etkilediğini belirten Küçükköse, teknelerin bazı bölgelerde sığ su sebebiyle zorlanabildiğini söyledi.

Eğirdir Gölü'nde 35 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Sayı ise, tüm avcılara bereketli bir sezon dilediğini belirterek, kerevitlerin 10,5 santimetre altındakilerin göle geri bırakıldığını kaydetti. Sayı, yeni sezonda bol ürünler elde edilmesi temennisinde bulundu.









