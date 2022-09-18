“Amacımız Bilişim Vadisi’nin bir

üssünü Isparta’da oluşturmak”

DAHA ÖNCE GEBZE’Yİ

ZİYARET ETMİŞTİK

“BİZİM İŞ İNSANIMIZ YARDIMSEVERDİR”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliği ile Bilişim Vadisi’nin destek, teşvik ve imkanlarından faydalanacak. Isparta’da büyük veri deposu oluşturulacak, tüm sektörler için açık kaynak imkanı sunulacak. ITSO Başkan Adayı Mustafa Tutar, iki yıldır devam eden Isparta Bilişim Vadisi Projesini yeni dönemde hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta’yı gelecekte dünyada söz sahibi yapacak bir çalışma için iki yıl önce ilk adımı atmıştı. Dünya’nın ve Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde etkin olmak isteyen Isparta, büyük veri deposu, açık kaynak, yapay zeka ve makine öğrenmesi kavramlarının tam merkezinde olacak bir projeye ev sahipliği yapma hazırlığında. Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Tutar, ITSO, ISUBÜ ile işbirliğinde Gebze’de Sanayi Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme merkezi Bilişim Vadisi’nin bir üssünün Isparta’da da kurulması için daha önce başlattıkları çalışmaları yeni dönemde sonuçlandırmak istediklerini belirtti.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, “Isparta’da da teknoloji adına bir üs kurmak için daha önce çalışmalarımıza başlamıştık. Çünkü Isparta, bu konuda önemli bir potansiyele sahiptir” diye konuştu. Tutar, iki yıldır devam eden proje kapsamında Isparta’da ITSO önderliğinde etiketleme ve veri depolama çalışmalarının başlatılmasının hedeflendiğini ifade etti. Tutar, “ISUBÜ işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz proje doğrultusunda güvenlik üzerine yazılım Isparta’da olacak. Bilişim Vadisi projemizi de yeni dönemde hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.Tutar, Bilişim Vadisi projesine ilişkin açıklamasında, “Daha önce Gebze’deki Bilişim Vadisi’ni ziyaret edip, çeşitli temaslarda bulunmuştuk. Amacımız Bilişim Vadisi’nin bir üssünü Isparta’da oluşturmak. Yapay zekâ, makine öğrenmesi ile bu alanda Isparta’ya yeni bir rota çizmek istiyoruz. Bilişim Vadisi desteğiyle odamız bünyesinde, gelecekte önem kazanacak olan veri etiketleme yapmak, geleceğe hazır olmak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Üyelerimiz adına Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, İhracatçılar Birliği, diğer Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte ortak birçok projelere imza attık” dedi.Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Tutar, “Biz sanayicimizi, esnafımızı bir adım daha ileriye götürebiliyorsak bizim için en büyük mutluluk budur. Göreve geldiğimiz günden bu yana ekibimizle birlikte Isparta’lı iş adamlarımızın en iyisini hak ettiğine inanarak yakışanı layıkıyla yapmaya çalıştık. Bizim iş insanımız yardım sevendir, boş çevirmeyendir , sosyal sorumluluk projelerinde gücünü birleştirerek taşın altına elini koyandır. İşte bu yüzden, biz böylesine kıymetli böylesine değerli iş insanlarımızı desteklemeli ve yaşatmalıyız” dedi.Yeni yönetim ve meclis üyelerimiz ile birlikte hepimizin Isparta sevdalısı ve Ispartanın adamı olduğumuz duruşumuz ile aşikardır. Birlik ve beraberlik içinde ekip ruhuyla, memleket aşkıyla, emeğe saygıyla adaletle, bu göreve talip olduğumu bildiriyorum, taktir üyelerimizindir.