MİRYOKEFALON ZAFERİ’NİN 846. YILI VE ELMA FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Türklerin Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun tapusunun alındığı zafer olarak bilinen Miryokefalon Zaferi'nin 846. yıldönümü etkinlikleri Gelendost İlçesi’nde düzenlenen törenle kutlandı.Höyük Tepesi Kamp ve Karavan Alanı ile mesirelik yerinde düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, Gelendost protokolü ve vatandaşlar katıldı.Zafer kutlamalarının açılışında konuşan Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Anadolu’nun Türkiye olmasındaki en büyük zaferlerden birinin Miryokefalon Savaşı olduğunu kaydetti.Gelendost Kaymakamı Oğuzhan Altunay, Miryokefalon Zaferi’nin ecdadımızın gücünü tüm dünyaya gösterdiği gün olduğunu kaydetti.Miryokefalon Zaferi’nin Sultan Alparslan’ın bir vasiyeti olduğunu belirten Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, “Bu vasiyeti kutlamak bizlere nasip oldu.” şeklinde konuştu.Miryokefalon Zaferi’nin Gelendost topraklarında kazanıldığının ispatlı olduğunu söyleyen Isparta Milletvekili Recep Özel, Türk Tarih Kurumu’nun da yakında bununla ilgili bir çalışma yapacağını kaydetti.Gelendost İlçesi’nde yapılan ve zaferle sonuçlanan Miryokefalon Zaferi’nin Türk tarihi açısından mücevher değerinde olduğunu söyleyen Vali Aydın Baruş, “Bu toprakların ebediyen Türk yurdu olmasını kimse engelleyemeyecek.” dedi. Vali Baruş “1176’da bu topraklar üzerinde, Gelendost'ta meydana gelen bu büyük savaşta elde edilen galibiyet bizim açımızdan, Türk tarihi açısından mücevher değerindedir. Bunun kıymetini bilelim. Bu savaşta elde edilen zafer bir daha Anadolu'dan Türklerin atılamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 1071’de kapıları açılan Anadolu'nun tapusu artık bu zaferle birlikte Türklerin eline geçmiştir ve kıyamete kadar böyle devam edecektir. Bunu kimse bozamaz, bu zaferi kimse tekrar geri alamaz. 1176’da meydana gelen bu zaferden sonra artık batı dünyası bu Anadolu topraklarına Türkiye demeye başlamıştır. Bu toprakların Türklerin olduğunu tescil etmiş, kendisine kabul etmiştir. Bu zaferden sonra bir daha Bizans güçleri, batılı güçler Kurtuluş Savaşı'na kadar Anadolu topraklarına girmeye cesaret edemediler. Taarruza yeltenemediler. 1176 senesinden sonra Türkler akın akın bu bölgelere, Anadolu topraklarına yerleşerek bu toprakları ebediyen Türk yurdu kıldılar. 1920'lerde biliyorsunuz Anadolu'nun işgal edilmesi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan güçleri bu toprakları tekrar işgale yeltendiler ama onlar da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ulusunun şahlanışını gördüler ve bir daha gelmemek üzere bu toprakları terk ettiler. İşte sevgili kardeşlerim, Türklerin Anadolu'daki bu mücadelesi tarih boyunca yaklaşık 850 yıldır devam ediyor. Bundan sonra da bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Hiçbir gücün bizi bu topraklardan atabileceğini inanmıyoruz. Biz tüm inancımızla güveniyoruz ki Türk Milletinin bu tarih bilinci bugün Gelendost ilçemizin de burada gösterdiği gibi bu toprakları bize vatan kılan atalarımızın emaneti olan sadakatimiz ebediyen devam edecek. Bu topraklar ebediyen Türk yurdu olmaya devam edecektir” dedi.Konuşmaların ardından Hak oyunları ekipleri tarafından yöresel oyunlar gösterisi yapıldı. Törenlerde Akşehir Nasrettin Hoca Kutay Kurt Savaş Sanatları Kulübü süvari ekibinin yaptığı gösteri alandakiler tarafından ilgiyle izlendi.Isparta Belediyesi Mehteran takımının yaptığı mehteran gösterilerinin ardından savaş sanatları gösterisi de yine alandakiler tarafından ilgiyle izlendi.Isparta Valisi Aydın Baruş ve beraberindekiler ardından zafer kutlamalarına karavanları ile renk katan “Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği” üyelerini tek tek ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.Alandaki el sanatları stantlarını da gezen Vali Baruş ardından zafer kutlamaları kapsamında yapılan Elma Festivali’nde ilçede elma hasat sezonunun açılışı yaptı. Bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edilen törende, dalından elma toplayan Vali Baruş, elma toplayan işçilerle de fotoğraf çektirdi.