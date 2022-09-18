ELLERDE BAYRAK

DİLLERDE HAK ARAYIŞI

PROMOSYON ÜCRETLERİ GÜNCELLENMEZSE İMZA EYLEMİ BAŞLATACAKLAR

Kaymakkapı Meydanı'nda eğitimciler bir araya geldi, kitlesel basın açıklaması yaptı.

3600 mağduriyeti, banka promosyonları, sınavla kariyer basamakları, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, üniversitelerde atama ve kadro sorunları gibi slogan pankartlarla kamuoyuna çıkıldı, açıklama yapıldı.

Türk Eğitim Sen Isparta Şubesi Başkanı Yahya Hakan Çelik, yaptığı açıklamada eğitim çalışanlarının haklı talepleri için bir araya geldiklerini söyleyerek, "30 yıllık kutsal neferlersiniz. Tüm dünya unutmasın Türke kefen biçenin sonu hüsrandır. Yeni eğitim yılında eğitimin tüm paydaşlar için hayırlı geçmesini diliyorum. Bankalar ile promosyon anlaşması yapıldı ama rakamlar komik kaldı artık. Temmuzda yapılan promosyon enflasyona yenildi. Ücretlerin güncellenmesi için gereken yapılmalı." dedi.