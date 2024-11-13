TURKO YOĞUN TALEP ÜZERİNE KAMPANYI UZATTI!

TURKO’DAN MÜJDE! KAMPANYA UZATILDI!

Isparta'nın en sevilen lezzet durağı Turko, büyük ilgi gören kampanyasını yoğun talep üzerine kısa bir süre daha uzatıyor! Mis gibi Türk işi lezzetlerle dolu sofralar için kaçırılmayacak fırsatlar devam ediyor:

Dürüm + Ayran sadece 70₺,

Kütük Dürüm 100₺,

Bazuka Dürüm 110₺!

Evde, iş yerinde, nerede olursanız olun; Getir Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden kolayca sipariş verebilir, bu eşsiz lezzetleri anında kapınıza getirtebilirsiniz.

Menümüzü Keşfedin! Zurna Dürüm, Adana Şiş, Türk İşi Burger, Lahmacun ve daha birçok harika seçenek sizleri bekliyor.

Sipariş Hattı:

0 (246) 218 67 67

0 (246) 218 67 68

Adres: Pirimehmet Mahallesi, Hacı İbrahim Parlar Caddesi (116 Cadde) No: 16, 32100 Isparta

Instagram’da da bizi takip edin: @turkokebapdoner

Turko: Türk İşi Lezzetler! Bu fırsat kısa bir süre için geçerli, acele edin!







