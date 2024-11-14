Isparta Valiliği’nden Açıklama Yapıldı

Kayıp Çocuk Bulundu

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım 2024 günü saat 11.20 civarında Atabey İlçe Emniyet Amirliği’ne müracaat eden baba A.S., Y.S. isimli yaşça küçük çocuğunun kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, Atabey İlçe Emniyet Amirliği, Çocuk Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından çocuğu bulmak amacıyla geniş kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.

Y.S.'nin bulunabileceği mahalleler, sokaklar, parklar, kafeler, mesire alanları, alışveriş merkezleri ve otogar gibi birçok yer detaylı şekilde kontrol edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün güvenlik sistemleri üzerinden de arama çalışmaları yürütüldü. Yoğun çalışmalar sonucunda Y.S., 12 Kasım 2024 tarihinde Atabey ilçe sınırları içinde bulundu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.