Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili beklentiler yükseliyor. İşte 2024 yılı zam detayları ve Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleriyle zam senaryoları:

Beklenen Zam Oranı

Ocak ayında yapılacak zam için milyonlarca memur, memur emeklisi ve işçi emeklisi, 6 aylık enflasyon oranını bekliyor. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, 2024 sonu enflasyon oranı yüzde 44 olarak öngörülüyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 14,60 seviyesine çıkması beklenirken, enflasyonun üst bandına ulaşıldığında ise bu oran yüzde 16,88’e yükselecek.

Enflasyon Tahmini ve Zam Senaryoları

2024 yılı tahminleri : Orta nokta yüzde 44, üst nokta yüzde 46 ve alt nokta yüzde 42 olarak belirlendi.

: Orta nokta yüzde 44, üst nokta yüzde 46 ve alt nokta yüzde 42 olarak belirlendi. 2025 yılı tahminleri: Orta nokta yüzde 21, üst nokta yüzde 26 ve alt nokta yüzde 16 olarak revize edildi.

Merkez Bankası’nın yüzde 44’lük hedefi tutarsa, emekli maaşlarına yüzde 14,60 zam yapılması bekleniyor. Üst bandın gerçekleşmesi durumunda ise bu oran yüzde 16,88 olacak. Eğer kasım ve aralık enflasyonu yüzde 2,5 seviyesinde gelirse, zam oranı yüzde 17,73’e kadar çıkabilir.

Memurlar İçin Ek Zam

Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyon farkını bekliyor. Enflasyon farkının üzerine yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı eklenerek maaş artışları hesaplanacak. Hedef tutarsa memur maaşlarına yüzde 10,44 zam yapılırken, üst bandın gerçekleşmesi halinde yüzde 12,64 zam oranına ulaşılacak.

En Düşük Emekli Maaşı

En düşük emekli maaşı şu an 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamın artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Enflasyon zammı doğrudan en düşük emekli maaşını etkilemediğinden, yasa teklifi ile değişiklik yapılması bekleniyor.

Ocak ayında gerçekleşecek maaş zamlarının ardından memur ve emeklilerin alacakları maaş oranlarının netleşmesi bekleniyor.