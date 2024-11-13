isparta-oto-ekspertiz

Enflasyon Tahmini ve Zam Senaryoları

Enflasyon Tahmini ve Zam Senaryoları
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili beklentiler yükseliyor. İşte 2024 yılı zam detayları ve Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleriyle zam senaryoları:

Beklenen Zam Oranı

Ocak ayında yapılacak zam için milyonlarca memur, memur emeklisi ve işçi emeklisi, 6 aylık enflasyon oranını bekliyor. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, 2024 sonu enflasyon oranı yüzde 44 olarak öngörülüyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 14,60 seviyesine çıkması beklenirken, enflasyonun üst bandına ulaşıldığında ise bu oran yüzde 16,88’e yükselecek.

Enflasyon Tahmini ve Zam Senaryoları

  • 2024 yılı tahminleri: Orta nokta yüzde 44, üst nokta yüzde 46 ve alt nokta yüzde 42 olarak belirlendi.
  • 2025 yılı tahminleri: Orta nokta yüzde 21, üst nokta yüzde 26 ve alt nokta yüzde 16 olarak revize edildi.

Merkez Bankası’nın yüzde 44’lük hedefi tutarsa, emekli maaşlarına yüzde 14,60 zam yapılması bekleniyor. Üst bandın gerçekleşmesi durumunda ise bu oran yüzde 16,88 olacak. Eğer kasım ve aralık enflasyonu yüzde 2,5 seviyesinde gelirse, zam oranı yüzde 17,73’e kadar çıkabilir.

Memurlar İçin Ek Zam

Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyon farkını bekliyor. Enflasyon farkının üzerine yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı eklenerek maaş artışları hesaplanacak. Hedef tutarsa memur maaşlarına yüzde 10,44 zam yapılırken, üst bandın gerçekleşmesi halinde yüzde 12,64 zam oranına ulaşılacak.

En Düşük Emekli Maaşı

En düşük emekli maaşı şu an 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamın artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Enflasyon zammı doğrudan en düşük emekli maaşını etkilemediğinden, yasa teklifi ile değişiklik yapılması bekleniyor.

Ocak ayında gerçekleşecek maaş zamlarının ardından memur ve emeklilerin alacakları maaş oranlarının netleşmesi bekleniyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TURKO YOĞUN TALEP ÜZERİNE KAMPANYI UZATTI!
Enflasyon Tahmini ve Zam Senaryoları
Isparta’da Kış Şıklığının Yeni Adresi: Yüksel Ergül Giyim Dünyası
Isparta'da Sütçülerli Adakçı Ahmet'ten Hizmet Almanın Ayrıcalığını Yaşayın!
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
Isparta’da Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Ceza ve Trafikten Men
İda Butik: Otantik ve Etnik Giyimde Isparta'nın Vazgeçilmezi!
Süpürge Dünyası: Yeni Adresimizde Profesyonel Tamir ve Bakım Hizmetleri
Dumanlar Aktar: Doğal Ürünlerle Bağışıklığınızı Güçlendirin
Isparta'da Mobilya Festivali Başladı: Mopark'tan Kasım Ayına Özel %50 İndirim
​Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi Güncellendi: Sahtecilik Tırmanışta
Uzmanlardan "Dubai Çikolatası" Uyarısı
Ünlü Çikolata Markası Kara Listeye Alındı!
Uzman Uyarısı: Bedava Olsa Bile Bu Eti Almayın!
SGK Bütçesinde Asgari Ücret Sürprizi! Zam Oranı Ortaya Çıktı
Geç Emeklilik Geliyor! Maaşlar Gözden Geçirilecek
Doğalgaz Faturalarında Kademeli Fiyatlandırma Dönemi Başlıyor
Isparta’da Iyaş Park Önünde Yaralanmalı Trafik Kazası
Isparta’da Bulanık Musluk Suyuna Çözüm: ER-GÜN Isı’dan Geldi
Tarihi Melikler Köprüsü Kuraklık Tehdidi Altında
Isparta’da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı
Ispartalı Sanatçı Ertuğrul Kiraz’dan Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel “Isparta Marşı”
Yüksel Hair Concept: Isparta’da Kişiye Özel Saç Kesimi ve Bakımda Yepyeni Bir Deneyim
Isparta Mobilya: Gelenekten Geleceğe Uzanan Kalite ve Tasarım Serüveni
Ahmet'in Yerinden 29 Ekim’e Özel 1 Al 1 Bedava!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Antalya-Isparta Yolunda Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Ağır YaralıAntalya-Isparta Yolunda Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı08 Kasım 2024
Isparta'da Sütçülerli Adakçı Ahmet'ten Hizmet Almanın Ayrıcalığını Yaşayın!Isparta'da Sütçülerli Adakçı Ahmet'ten Hizmet Almanın Ayrıcalığını Yaşayın!09 Kasım 2024
Isparta’da Kış Şıklığının Yeni Adresi: Yüksel Ergül Giyim DünyasıIsparta’da Kış Şıklığının Yeni Adresi: Yüksel Ergül Giyim Dünyası11 Kasım 2024
Isparta'da Uyuşturucu OperasyonuIsparta'da Uyuşturucu Operasyonu07 Kasım 2024
2025 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Bilet Fiyatları ve Detaylar2025 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Bilet Fiyatları ve Detaylar11 Kasım 2024
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. Yılında Saygı ve Minnetle AnıldıGazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. Yılında Saygı ve Minnetle Anıldı10 Kasım 2024
Isparta'da Öğretmenler Günü’nde Sevdiklerinize En Güzel Hediye Sunarzade’den!Isparta'da Öğretmenler Günü’nde Sevdiklerinize En Güzel Hediye Sunarzade’den!11 Kasım 2024
Evlenecek Çiftlere Müjde: Çeyiz Desteği ArtıyorEvlenecek Çiftlere Müjde: Çeyiz Desteği Artıyor11 Kasım 2024
TURKO YOĞUN TALEP ÜZERİNE KAMPANYI UZATTI! TURKO YOĞUN TALEP ÜZERİNE KAMPANYI UZATTI! 12 Kasım 2024
Isparta Belediyesi, Gölcük Tabiat Parkı’nda Fidanları Toprakla BuluşturduIsparta Belediyesi, Gölcük Tabiat Parkı’nda Fidanları Toprakla Buluşturdu11 Kasım 2024
Enflasyon Tahmini ve Zam SenaryolarıEnflasyon Tahmini ve Zam Senaryoları12 Kasım 2024