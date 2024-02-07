"Türkiye'nin Turizm Buluşması EMITT Fuarı, Isparta'nın Zenginliklerini Tanıttı"

Türkiye'nin uluslararası alandaki en büyük turizm etkinliği olan 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 6 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Tüyap Beylikdüzü fuar alanında kapılarını açtı. Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, Eğirdir Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası ve Davraz Kayak Merkezi Altyapı Birliği gibi kurumlar fuara katılarak Isparta'nın turistik zenginliklerini tanıttı.Dünyanın dört bir yanından turistik rotaları bir araya getiren EMITT Fuarı'nda, 30 ülkeden 650 katılımcı bulundu. Isparta standı, bölgenin gül bahçeleri, lavanta tarlaları ve gölleri gibi doğal güzellikleri ile dikkat çekti. Ayrıca, antik çağlardan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgenin tarihi, antik kentleri, müze ve ören yerleri, eko, sağlık, inanç ve kültür, kış turizmi, spor, yayla gibi alternatif turizm zenginlikleri de fuar kapsamında tanıtıldı.EMITT Fuarı, Türkiye'nin turizm potansiyelini uluslararası alanda ön plana çıkararak turist akışını artırmayı hedeflemektedir. Isparta, bu önemli etkinlik sayesinde kendine özgü doğal ve kültürel zenginlikleriyle tanıtımını sürdürmekte ve turizmdeki potansiyelini artırmaktadır.