"İçişleri Bakanlığı Koordinasyonunda Türkiye Genelinde Gerçekleşen Operasyonda Isparta'da 16 Aranan Şahıs Yakalandı"

02-03/02/2024 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Isparta Polis Sorumluluk bölgesinde 40 ekip ve 110 emniyet personeli tarafından 4513 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılmıştır. Uygulama sonrasında, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 16 şahıs yakalanmıştır. Bu aranan şahıslar arasında dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan Y.Y. ve hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.G. isimli şahıslar da bulunmaktadır.Ekiplerimiz, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.