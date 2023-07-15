Türkiye'nin Gerçek Kahramanları 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileridir

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hain darbe girişiminin ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedeflediğini ve Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. Çelik, milletin 15 Temmuz gecesi demokrasiyi korumak için ortak bir tutum sergilediğini vurgulayarak, canlarını hiçe sayanların Türkiye'nin gerçek kahramanları olduğunu ifade etti. İsparta'da da toplumun tüm kesimlerinin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyduğunu söyleyen Çelik, demokrasiye, birliğe, dirliğe ve ekonomiye yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetinin sonsuza kadar süreceğini belirtti. Ayrıca, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat seferberliğiyle ekonomik olarak da direnişin devam ettiğini vurguladı. Mesajında 15 Temmuz şehitlerine rahmet, gazilere ise şükran ve minnet dileklerini ileten Çelik, milli irade ve demokrasiye sahip çıkmak için gövdesini siper edenleri anma ve anlamlandırma çağrısı yaptı.