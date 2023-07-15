Gülbirlik, Yurt Dışında Pazarlama Çalışmalarına Başlayacak

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, 2023 yılı Gülçiçeği alım kampanyasının sona ermesiyle birlikte yurt dışında pazarlama çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu. Çelik, üreticilerle yüz yüze görüşmeler yapacaklarını ve ürünleri en iyi fiyatlarla pazarlamak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. Geçmiş yıllarda belirlenen yüksek fiyatlarla üreticilere ödeme yaptıklarını vurgulayan Çelik, bu yılın gülçiçeği fiyatının henüz kesinleşmediğini ancak üreticilerin mağdur edilmeyeceğini ve en iyi fiyatın verileceğini söyledi. Gülbirlik olarak üretici ortaklarının haklarını ön planda tuttuklarını ve onları desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Çelik, gülü, gülcülüğü ve sektörü gelecek nesillere aktarma misyonlarının olduğunu ifade etti. Çelik, üreticilerin emeklerine değer verildiğini ve piyasanın en yüksek rakamının verilmesi için gayret gösterileceğini belirtti.