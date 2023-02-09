Türkiye'de memur maaşları 4 gün erken yatırılacak Türkiye genelindeki tüm memurların şubat ayı maaşları 11 Şubat'ta ödenecek.

Memur maaşları bu ay erken ödenecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı.



MAAŞLAR 4 GÜN ERKEN YATACAK



Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.

Buna göre Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.